تدريب عدد من طلاب مدرسة STEM بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ

درّب معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد باشراف الدكتور علا البردى وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلانى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ذلك يأتي فى إطار دعم العمليه التعليمية للطلبة المتفوقين، حيث قام طلبة مدارس stem بزيارات علميه وميدانيه لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعه.

وتابع “دسوقي” أن التدريب يأتي في سياق نشر الثقافه الحديثه من تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها، كما قام الطلبة بتلقى محاضرات نظريه على أيدى عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاخصائيين بالمعهد، عن استخدام تقنيه النانو وبعض المواد النانومتريه فى المجالات التطبيقيه المختلفه الطبية والصناعية والتى تخدم المجتمع فى شتى المجالات لحل مشاكل صحيه وبيئيه متعدده، ايضاً قام الطلبة بزياره معظم المعامل البحثيه والاطلاع على الاجهزه العلمية المتطورة بالمعهد واخر البحوث المتطورة والمشروعات العلمية التى يتميز بها المعهد.



ومن جانبه اشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى ان تدريب عدد من طلاب مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ يأتي لرعاية الطلبة المتميزين في هذه المدارس، ودراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب، وتماشياً مع الإستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030.