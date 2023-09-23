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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 246 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (246) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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مخالفة للمحلات خلال24ساعة قرار الغلق قرار مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء
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