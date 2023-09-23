برلماني: الرئيس السيسي يستحق 108 ملايين صوت في الانتخابات المقبلة

قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال اللقاء التنظيمي لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة: إننا اليوم نلتقي لنرسل رسائل قوية ونعلن اننا داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضًا إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري بتاريخه الكبير لا يتخلي عن قائد عظيم، حقق الأمن والاستقرار والأمان للمواطن.

وأوضح النائب علاء عابد، أن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر ونحن ندعم الرئيس السيسي لما تحقق من انجازات علي كافه القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر احد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم خلال عامي 2023,2024.

وأضاف عابد، أننا ندعم الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة لفترة رئاسية جديدة؛ لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما افسده الآخرين علي مدار عشرات السنين، وانا شخصيا مدين له بدين كبير وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن وهنرد له الجميل ومحافظة الجيزة هتكون رقم واحد.

وقال المستشار عصام هلال الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن عضو اللجنه العامه بمجلس الشيوخ ان الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد، ولكننا في الحزب اختارنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسا ، من أجل حمايته للفئات الضعيفة والغير قادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن "الرئيس السيسي "لو خاضها دون دعم من احد سيحقق النجاح لما حققه من انجازات غير مسبوقة.

وفي ختام كلمته قال النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يستحق منا 108 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هنرد الجميل والجيزة هتكون رقم واحد.