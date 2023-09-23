غدًا.. انطلاق "أفلام المحاولة" في قصر سينما جاردن سيتي

تنطلق غدا الأحد فعاليات ملتقى "أفلام المحاولة " في دورته الخامسة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة.

يشهد الملتقى هذا العام إقامة مسابقات بين 30 فيلما ما بين الروائي القصير والوثائقي، بمشاركة المعهد العالي للسينما، والإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالإضافة إلى أفلام نتاج ورشة ابدأ حلمك.

فعاليات حفل الافتتاح

من المقرر أن تبدأ فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور كل من السفير ڤيكتور هوجو سفير بارجواي بالقاهرة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ولفيف من الفنانين والمخرجين، ويعقب الحفل عرض فيلم لدولة باراجواي بعنوان «La Hamaca Paraguaya» في تمام الثامنة مساءً.

الأفلام المشاركة

وتُعرض الأفلام المشاركة بالملتقى في الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري، بواقع 10 أفلام يوميا كالتالي:

الاثنين 25 سبتمبر "أوضة وصالة - بقايا حكايا - من غير ميعاد - مغتربة - هل هلالنا - كافيين - حواديت يكنجي -حر - قلبي ومفتاحه - رزق".

ويتضمن يوم الثلاثاء 26 سبتمبر عرض أفلام "كوزموس - نفسي - ممكن ألعب معاكو - فوتوجراف - ميت بالصدفة - ورد - Life - شفرة - رحال - باب رزق".

أما يوم الأربعاء 27 سبتمبر فيعرض فيه "مهما طال البعاد - هاعزم أصحابي - إلى الأبد - ري موت - صدفة بألف ميعاد - بعد عمر - بيت تيتة - كفتة بالصلصة - مرمرية - أبو سمبل / قدس الأقداس".

قرار لجنة التحكيم

وقع الاختيار على الأفلام المقبولة عقب قرار لجنة التحكيم التي تشكلت في أغسطس الماضي، والمكونة من المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، د. يسري المناديلي، د. أشرف راجح.

من المقرر أن يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الثامنة مساء الجمعة المقبل 29 سبتمبر، وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم تسجيلي قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة.