غلق الطريق المؤدي لقرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص ، بعد إعلان الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا غلق طريق الشيخ مبارك بدءا من غد الأحد الموافق ٢٤ سبتمبر الجارى ولمدة شهرين، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال خط طرد صرف صحى قرية كوم الزهير المار بهذا الطريق .



و قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، تم توفير عدة طرق بديلة وهى: من الناحية الشمالية الطريق المزدوج من المحيط حتى طريق مصر أسوان، ومن ناحية الحفر طريق المحيط- عزبة الصعايدة - عزبة الباشا، ومن الناحية الجانبية طريق الشيخ مبارك - عزبة الباشا على ترعة حافظ الغربية.

