ثنائي هجومي في تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوخوم بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوخوم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره بوخوم على ملعب أليانز أرينا، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم البافاري، الثنائي هاري كين وتشوبو موتينج، بدعم من ثنائي آخر، ليروى ساني وكينجسلي كومان.

ويتطلع البايرن لمواصلة الانتصارات في مباراته ضد بوخوم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي بوخوم في المركز الثالث عشر وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوخوم

حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع: نصير مزراوي - دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - لايمر - كومان - ساني

وفي الهجوم: هاري كين - تشوبو موتينج.