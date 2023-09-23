“كان بيغسل التوك توك”.. مصرع عامل صعقا بالكهرباء بالحوامدية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان «عامل بمغسلة سيارات» لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بغسل مركبة «توك توك» وحدوث ماس كهربائي بماتور المياه، بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه، لإنهاء إجراءات الدفن، عقب بيان الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

البداية بورود إشارة إلي ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة من مستشفى الحوامدية، بوصول عامل بمغسلة سيارات، 24 عاما، مصاب بصعق كهربائي، وتوفي عقب وصوله.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيامه بغسل مركبة «توك توك» حدث ماس كهربائي بماتور المياه، ما أدى إلى إصابته ووفاته عقب وصوله مستشفى الحوامدية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.