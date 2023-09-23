تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه داخل كافيه بالفيوم 

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أسامه عبد المنعم سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ ، ومحمد سعد، واحمد محمد معوض، واحمد عابد سعد وسكرتارية صالح الكيلاني، وأمانة سر عصام سيد، اليوم الشبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه داخل كافيه، وذلك لجلسة منتصف أكتوبر المقبل، لسماع مرافعه هيئة الدفع.

وتعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة سنورس بمقتل شاب يدعي طلال مصطفي، مقيمة بقرية سنهور القبليه بدائرة المركز .

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي عبد الرحمن جلال ، مقيم بنفس القريه بدائرة المركز، اعترف بارتكاب الواقعة .

كما جاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالة المتهم"عبد الرحمن جلال محمد حسن " قتل المجنى عليه"طلال مصطفي 27عاما"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقه بينهم، حيث وضع مخططا لقتله تقصى فيه ميقات ترددها على الكافيه محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا فرد خرطوش وكان جالسين بإحدى زوايا الكافيه متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال بإطلاق النار علي المجني عليه قاصدا ازهاق روحه فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، احرز فرد خرطوش غير مرخص قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية القانون

لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم المختصة بدائرة محكمة جنايات الفيوم لمعاقبة المتهم طبقا لامر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.