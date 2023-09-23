استعدادًا للافتتاح.. وكيل تعليم الوادي يتفقد مقر المدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية ، اليوم السبت ، جولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية ( I.p.s ) بالخارجة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وتابع وكيل تعليم الوادي الجديد آخر المستجدات والتجهيزات النهائية فى إطار الإستعداد لافتتاح المدرسة مطلع العام الدراسى الجديد كأول مدرسة دولية على مستوى الصعيد تقدم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات اقتصادية.

وتفقد المهندس سيد عطية تجهيزات قاعات رياض الأطفال ، والحجرات الدراسية وأعمال رصف الفناء وأعمال الزراعات وتنجيل الملعب باللون الأخضر المبهج لإضفاء مظهر جمالى وحضارى مشرف يليق بهذا الصرح التعليمى العملاق .

جدير بالذكر ان محافظة الوادى الجديد اعلنت بالتنسيق مع قطاع المدارس الرسمية الدولية Ips استثناء من بعض شروط التقديم بالمدرسة استجابة لمطالب أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، حيث تم الموافقة على النزول بسن القبول بالمستوي الأول من رياض الاطفال لمواليد الفترة من 2 اكتوبر حتى 1نوفمبر2019، والصف الاول الابتدائي حتي مواليد 1ديسمير 2019، بجانب قبول التحويل من المدارس الحكومية لتلاميذ المستوي الثاني لرياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول.