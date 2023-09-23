طلائع الجيش يستقر على مواجه البلاستيك ودياً بعد مباراة إنبي في الدوري

استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على خوض مباراة ودية مع فريق البلاستيك الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن سياسة الجهاز الفني بخوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية لتجهيز البدلاء والمستبعدين فنياً وبدنياً.

ويستعد الطلائع لمواجهة انبى الأربعاء المقبل بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

واطمأن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثي محمد حمدي زكي وعمرو طارق والتونسي حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم في ودية الفيوم التي فاز بها الفريق في اليوم التالي لمباراة البنك الأهلي.

وغاب الثلاثي عن مباراة الطلائع والبنك الأهلي في افتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدي زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق في الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفي، الأمر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم في أول مباراة للفريق بالدوري.

فى سياق آخر، يواصل الثنائي مصطفى الخواجة والسيد أبو آمنة لاعبا طلائع الجيش الغياب عن الفريق فى مباراة إنبى، المقرر لها الأربعاء المقبل بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري بسبب الإصابة.

وخرج مصطفى الخواجة، لاعب طلائع الجيش، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه فى مباراة البنك الأهلى بسبب الإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بشد فى عضلات البطن تعرض له خلال التدريبات، ووضع محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامجا تأهيليا للعلاج حتى ينتظم فى التدريبات الجماعية من جديد.

فيما واصل السيد أبو آمنة، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغياب عن فريقه مع انطلاقة الدوري الجديد بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع الرباط الصليبي وغضروف الركبة والذى خضع لها فى مارس الماضي.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.