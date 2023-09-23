حبس متهمين بقتل شاب بطلق ناري بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاج في منطقة المقطم.

تبين من تحقيقات النيابة أن المشاجرة نشبت بين طرفين مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق خرطوش في البطن، وآخرين كطرف ثان لقي أصيب احدهم برش خرطوش في الجسم.



وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن إصابته برش خرطوش بمنطقة البطن أدى الي الوفاة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب للتحقيق معه.

وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الوقعة، وتحريات المباحث.

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الإثنين وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.