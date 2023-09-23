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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أطلقا النيران عليه.. تأجيل محاكمة شقيقين قتلا عاملًا بمنشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة «شقيقين» متهمان بقتل «عامل» بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة،  لجلسة 2 أكتوبر 2023  للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3235 لسنة 2022 منشأة القناطر، واتهمتهما بحيازة سلاح نارى وبندقية آلية بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبة المتهمين "س. ه. ع"، "م. ه."بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلا عمدا شخص وذلك علي خلفية خلافات سابقة بينهم، كما أحرزا سلاحا ناريا وبندقية آلية.

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تاجيل محاكمة شقيقين قتلا عامل ا منشأة القناطر
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