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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مرور لجان الحوكمة على مدارس بورسعيد للتأكد من جاهزيتها

أحدى مدارس بورسعيد
أحدى مدارس بورسعيد
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه شُكلت لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ، خلال متابعته الاستعدادات النهائية للعام الدراسي، الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وأن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.

وأشار إلى أنه جرى تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة مثل زيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس وتطورت المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

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