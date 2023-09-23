براءة متهمين من حيازة بندقية خرطوش وإطلاق أعيرة نارية بالهواء بشبرا الخيمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمه حكماً ببراءة كل من "عبد الله.ح "و"عبد الرحمن .س" من اتهامهما بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بالقناطر الخيرية بالقليوبية.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات انهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص كما حازا واحرزا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة دون ان يكون مرخصاً له في حيازتهم او احرازهم.

وتضمنت أدلة الشهود بالقضية حيث شهدت هنيه .ش 74 سنة وتعمل ربة منزل بانه واثناء تواجدها بالطريق العام ابصرت المتهمان يقومون بإطلاق أعيرة ناري في الهواء ، واكدت شهادة مجري التحريات بالقضية بان توصلت التحريات السرية عن صحة الواقعة وان المتهم الاول كان محرزا لسلاح ناري بندقية خرطوش وذخائر وبصحبته المتهم الثاني وقام اطلاق اعيرة نارية في الهواء.

وباحالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ، وطالب دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس ببراءة المتهمين عما أسند اليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية أودعها في مذكراته للمحكمة ، فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

