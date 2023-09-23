نشاط زلزالي جديد يضرب الأرض وعالم هولندي يكشف مكان وموعد الهزة..فيديو

كشف المعهد الهولندي، لرصد النشاط الزلزالي من خلال حركات الكواكب "SSGEOS"، عن نشاط زلزالي جديد، بسبب اقتران جديد في الكواكب بين المريخ وعطارد والمشتري، موضحًا أن الاقتران قد يؤدي لزلزال قوي خلال الساعات المقبلة.

وعن زلزال جديد، قال المعهد الهولندي "SSGEOS": "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر.

"كما كشف العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عن نشاط زلزالي مقبل، في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الزلزال المقبل قد تصل قوته 6 درجات بمقياس ريختر، ويضرب إيران ومنطقة المحيط الهندي.

وكتب العالم الهولندي فرانك هوجربيتس تغريدة على "أكس"، منصة "تويتر" السابقة، عن "التحديث الكوكبي الجديد والنشاط الزلزالي 22 سبتمبر.. أدرك أن هناك ارتباكًا بشأن فيديو 13 سبتمبر. لذا، ناقشت مرة أخرى الوضع قبالة سواحل البرتغال، وهو تقييم عام، وليس توقعات زمنية محددة."

وفي مقطع الفيديو، الذي بثه عن التحديث الكوكبي الجديد والنشاط الزلزالي، قال فرانك هوجربيتس: "قبل أن أخوض في تحليل ما حدث وما سيحدث، أود أن أتطرق إلى ما رأيته في الأيام القليلة الماضية، فهناك الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة والكاذبة"

وتابع فرانك هوجربيتس كشفه عن المعلومات الخاطئة فقال: "مثلًا، سيكون هناك زلزال كبير في المغرب مرة أخرى في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، قد رأيت ذلك في الصحف، وهذا بالطبع غير صحيح".

وأضاف العالم الهولندي: "لقد رأيت أيضًا ادعاءات بأنه سيكون هناك تسونامي هذا الأسبوع، لم أقل أي شيء من هذا القبيل في التحديث السابق، وعليك أن تضع في اعتبارك إن أي فيديو تحديث مكون من جزءين، الجزء الأول يدور حول ما حدث، والذي يمكن وضعه في سياق تاريخي، كما فعلت مع زلزال المغرب، فإنني أضع ذلك في سياق تاريخ".

وأضاف هوجربيتس "والجزء الثاني هو التوقعات، إننه تحليل هندسة الكواكب في الفترة من 8 إلى 9 أيام القادمة، لذلك لم أقل في أي مكان في التحديث السابق سيكون هناك تسونامي أو زلزال كبير، في المغرب أو قبالة سواحل البرتغال هذا الأسبوع".

وقال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عما حدث في الفترة السابقة منذ 12 سبتمبر: "نرى تجمعات من الزلازل القوية، الأقوى كان 6.3 ريختر، بالقرب من تايوان في الثامن عشر من سبتمبر، وأركز على الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، كان لدينا مجموعة كبيرة من الزلازل القوية، وهذا أقوى تجمع منذ 8 سبتمبر"

نشاط كوكبي جديد وزلزال بقوة 6 ريختر

وعن توقعات وتحديث النشاط الزلزالي المقبل قال العالم الهولندي "هذا ما يمكنك توقعه من خلال هندسة الكواكب المهمة، تقارب اقترانات الكواكب كما حدث في التاسع عشر من سبتمبر، وأعقب ذلك تجمع زلازل تقترب وتتجاوز 6 درجات بمقياس ريختر، وهذا متوقع"وقال فرانك هوجربيتس: "لم يكن لدينا زلزال لأكبر يقترب من 7 درجات بمقياس ريختر، على الرغم من أنني أعتقد أن هناك احتمال حدوث زلزال أكبر في حوالي العشرين"

وعن توقعات النشاط الزلزالي المنتظرة في الفترة المقبلة حتى 30 سبتمبر، كشف العالم الهولندي هوجربيتس: "في الواقع ليس كثيرًا، لدينا ثلاثة اقترانات كوكبية قادمة، وكان ذلك يوم 22 سبتمبر، المريخ وعطارد والمشترى في اقتران، ويمكن أن يكون هناك نشاط زلزالي أقوى نتيجة لذلك، ربما ليس كثيرًا، في الأيام التالية لهذا الاقتران"

وحذر العالم الهولندي قائلًا: "ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، هناك نرى الزهرة والشمس والمريخ، وسيكون ذلك في وقت لاحق يوم 25 سبتمبر، وسوف يتبعه تقارب لبعض هندسة الكواكب الهامة"

وأوضح فرانك هوجربيتس "هذه هى القمم المتقطعة والمنقطه في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، وسوف تتقارب مع هندسة القمر، وخاصة مع زحل، سيكون هذا في وقت مبكر من يوم 27 سبتمبر، يمكننا أيضًا أن نرى الاقتران القمري يحدث لاحقًا، اقتران القمر مع نبتون، وكذلك اكتمال القمر يوم 29 سبتمبر، واقتران القمر مع المريخ يوم 30 سبتمبر"

نشاط زلزالي يضرب إيران والمحيط الهندي

وقال العالم الهولندي هوجربيتس: "وفي النهاية نرى اقتران كوكبي آخر وهو الشمس والزهرة والمشترى، وسأغطى ذلك في التحديث المقبل"

وأكد فرانك هوجربيتس "بشكل عام، لا اعتقد أنه سيكون هناك نشاط زلزال كبير، التجمع النموذجي للزلازل القوية، خاصة في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، وبالنظر للتقلبات الجوية لم نسجل الكثير، كان هناك بعض الاضطرابات في الجو وكان لدينا هذه الهزات بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، ضع في اعتبارك أنها ليست زلازل كبيرة"

وقال العالم الهولندي “مع الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، كان لدينا تقلبات واضحة في 30 أغسطس، وكان ذلك قبل 9 أيام من وقوع الزلزال، ويمكن أن نحسب ما يصل إلى 9 أيام من التقلبات الجوية".

وقال: "هذه المرة، كن لدينا تقلب واحد في اليوم العشرين، واحدة صغيرة، لذلك لا أتوقع نشاطًا زلزاليًا كبيرًا، حددت مناطق فوق إيران والمحيط الهندي، مرة أخرى، كان التقلب طفيفًا وضعيفًا جدًا، ولا أتوقع زلزالًا كبيرًا".

وعن موعد حدوث الزلزال المقبل، قال العالم الهولندي: "تقديري عن موعد حدوث الزلزال أعتقد في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري، ويكون بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، على الأرجح، لا يمكننا أن نكون متأكدين حقًا، لأنه في بعض الأحيان، مع وجود تقلبات، يمكن أن نتعرض لزلزال خلال يوم واحد، هناك قدر من عدم اليقين."

وقال هوجربيتس: "يمكن أن يكون اقتران الزهرة والشمس والمريخ في الخامس والعشرين أمرً حاسمًا، لكن لا يوجد تقارب مع الاقترانات الأخرى، هناك هندسة حرجة للكواكب، لذلك أتوقع بعض الزيادة الزلزالية".

https://x.com/hogrbe/status/1705467290450284561?s=20