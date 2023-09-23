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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الأوكرانية تخترق الخطوط الروسية في قرية فيربوفي بزابوريجيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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اخترقت قوات الدفاع الأوكرانية خط دفاع القوات الروسية في قرية فيربوفي بمنطقة زابوريجيا.

صرح بذلك الجنرال تارنافسكي، قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية في تافريا، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وقال تارنافسكي: "على الجانب الأيسر بالقرب من فيربوفي حققنا اختراقًا ونواصل التقدم أكثر"، على الرغم من اعترافه بأن قواته كانت تتحرك بشكل أبطأ مما كان متوقعًا.

وأضاف أن التحرك ليس بالسرعة المتوقعة، فالأمر المهم هو عدم خسارة هذا الزخم.

ويعتقد تارنافسكي أن الشتاء لن يبطئ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية وأن الاختراق الأكبر لم يأت بعد.

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القوات الأوكرانية زابوريجيا
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