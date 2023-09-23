استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية بالتصدي لأعمال مخالفه عبارة عن شده خشبيه لصب سقف بعزبة عزيز التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينه كفر صقر من رصد وإزالة في المهد لبناء مخالف للترخيص بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة عبارة عن بناء أعمدة علي مساحة أزيد من المسموح بها في شروط التراخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بطويحر تم إزالة سور بالدبش علي بطول ١٠ متر وارتفاع متر بمدخل قرية كفر حافظ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.