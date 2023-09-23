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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الهيئة الوطنية تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي الإثنين المقبل

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرا الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
 

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الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة
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