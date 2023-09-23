الهيئة الوطنية تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي الإثنين المقبل

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرا الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

