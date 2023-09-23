بالصور.. رئيس رأس سدر يفتتح معرض "أهلا مدارس"

افتتح المحاسب علي ابراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، رافقه سامح محمد علي مدير إدارة تموين رأس سدر معرض أهلا مدارس بمكتبة ومطبعة جنوب سيناء بمنطقة السوق التجاري، اليوم السبت.

وأكد رئيس المدينة أنه بناء على توجيهات محافظ جنوب سيناء بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي لتوفير جميع احتياجات الطلاب وبأسعار مخفضة.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد أن المحافظة مستمرة في سداد ٥٠ % من مصروفات المدرسة اليابانية لمساعدة أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم، مؤكدا توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجات وذوي الهمم والأيتام، مشدداً على توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ جنوب سيناء لمعرض "أهلا مدارس" بمدينة طور سيناء الأسبوع الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بغرض توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

ووجه المحافظ بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بكافة مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 إلى 30% للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

يشار إلى أن المعرض تنظيم محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

شهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء والمحاسب إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.

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