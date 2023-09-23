نائب محافظ القاهرة تشرف على إزالة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة والمتواصلة لازالة كافة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه حاليا بنطاق حي مصر القديمة .

فقد تابعت مع فريق عمل المنطقة الجنوبية بحضور اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وجمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة والحي اعمال ازالة احد تعارضات الطريق لتذليل كافة الصعوبات للسير في الاعمال طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروعات وخطة المنطقة الجنوبية.

كما تفقدت الاماكن البديلة و الذي تم توفيرها للمواقع الذي تم ازالتها وذلك بعد الانتهاء من اعمال الرفع المساحي حيث تم النقل بنفس الموقع في اماكن تتبع محافظة القاهرة موجه بتذليل جميع الصعوبات لاستكمال المشروعات القومية على الوجه الامثل والعمل على قدم وساق لسرعة انتهاء الاعمال .

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد عقدت عدة اجتماعات مكثفة و جولات ميدانية تفقدية لمتابعة سير الاعمال بهذا المشروع للتأكد من سيرها طبقا لخطة المنطقة و التوجيهات المستمرة من اللواء محافظ القاهرة مع تشكيل لجنة لبحث وحصر كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما في ازالة كافة تعارضات مشروع امتداد تقاطع محور الحضارات ومنها سوق الساحل بأثر النبي وبنزينة كورنيش النيل وعدد من الفواخير .