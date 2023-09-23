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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصين وتيمور الشرقية ترفعان مستوى العلاقات الثنائية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الصين وتيمور الشرقية رفعتا مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، ما قد يمنح بكين المزيد من النفوذ في المنطقة مع إرضاء رغبة تيمور الشرقية في توطيد العلاقات مع اقتصادات كبرى.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم السبت، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج مع زانانا جوسماو رئيس وزراء تيمور الشرقية، في مدينة هانجتشو (شرقي الصين) قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

وقال "شي": "سيزيد كلا الطرفين الدعم المشترك ويعززان التعاون الدولي"، فيما أوضحت الصين، في إعلان مشترك بثه التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)،اليوم، أنها ستقدم المساعدة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في تيمور الشرقية.


وورد في البيان أن الجانبين اتفقا على التعاون العسكري الوثيق رفيع المستوى، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، والتعاون في مجالات منها البنية التحتية والأغذية، وقالت الحكومتان أيضًا إنهما ستعززان تبادل سياسة الطاقة، وستدرسان احتمالات التنقيب المشترك عن النفط والغاز.

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الصين تيمور الشرقية بكين النفط والغاز مدينة هانجتشو
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