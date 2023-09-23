الليلة.. حفل توزيع جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

يقيم المتحف القومي للحضارة، اليوم السبت، حفل توزيع جوائز محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، في الخامسة والنصف مساء.

يقام الحفل بمناسبة ذكرى مئوية ميلاد الراحل محمد حسنين هيكل بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات الإعلامية البارزة.

يعتبر الراحل محمد حسنين هيكل أيقونة الصحافة العربية، وصحفي القرن، وواحد من أعلام الفكر والثقافة، أثرى الصحافة المصرية والعربية بكتاباته وتحليلاته السياسية التي تناولت فترات ممتدة من تاريخ مصر والأمة العربية، فكان شاهدا على أحداث ومحطات تاريخية هامة في التاريخ المعاصر، فضلا عن إسهاماته العديدة من خلال الكثير من المؤلفات التي تناولت العديد من الأزمات والأحداث التي مرت بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط.