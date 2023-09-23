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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"ميلكا" تصل القاهرة للانتظام في تدريبات "سيدات طائرة الزمالك"

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك
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وصلت صباح اليوم السبت ، المحترفة ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى القاهرة بعد قضاء إجازتها في البرازيل.

وتعتبر ميلكا لوبيسكا من أهم لاعبات "طائرة سيدات الزمالك" وساهمت في حصول الفريق على بطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة إفريقيا.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك "سيدات"  كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا  ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبد العال مدربا، وهبة حسنين مديرا إداريا، وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال، وعلاء فهمي رئيسا لقطاع الكرة الطائرة.

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ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك سيدات كل من حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما أشرف عبد العال مدربا وهبة حسنين مديرا إداريا وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال و ميلكا لوبيسكا دا سيلفا نادي الزمالك البرازيل
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