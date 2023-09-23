نائب: توجيهات السيسي بتعميق التصنيع المحلي يوفر فرص عمل للشباب

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات لتعميق التصنيع المحلي، تأكيد على أن الصناعة والاستثمار الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة المستلزمات اللازمة له يهدف إلى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية مما يسهم في إنتاج السلع التي يتم استيرادها محليا.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن تعميق التصنيع المحلي سيوفر فرص عمل للشباب علاوة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج.

وأشار النائب أسامة الأشموني، إلى أن الأزمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة بداية من كورونا حتى الآثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية كشف حقيقة مهمة وهي الاعتماد على الذات حيث أن الصناعة والزراعة هم عماد الحياة الاقتصادية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على دعم الحياة الاقتصادية في مصر من خلال مبادرات دعم الصناعة وإنشاء مجمعات ومدن صناعية علاوة على تقديم العديد من الحوافز التي تشجع على الاستثمار والصناعة.

وشدد النائب أسامة الأشموني، على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات التصنيعية بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية.