إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الغابة التابعة لمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الغابة التابعة لمركز سنورس وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين أن مشاجرة كلامية نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى اشتباكات بالأيدي.

وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.