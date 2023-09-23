إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفاوتة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار انفجار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق.



وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لإتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، قرب مدخل أبو صير بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.



وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم:- حازم عيد ناصر، 53 سنة - عيدة عويس، 55 سنة.

- سيد محمد، 68 سنة - عبدالنبي قطب، ٦٢ سنة - محمود فتحي، 43 سنة - مبروك علي، 58 سنة.



ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.



وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.