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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق جزئي لباخرة نيلية في المنيا بعد اصطدامها بكوبري| صور

عرق جزئي لباخرة نيلية
عرق جزئي لباخرة نيلية بالمنيا
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شهدت محافظة المنيا تعرض باخرة نيلية لغرق جزئي في عرض نهر النيل بعد اصط بأحد الكباري، وانتقلت الجهات المعنية للتعامل معها وسحبها وذلك دون وقوع أي أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتعرض باخرة الي الغرق الجزئي في عرض النيل وتوقفت أمام المتحف الاتوني دون وقوع اي أضرار بشرية.

وانتقل فريق من قوات الانقاذ النهري للتعامل مع الباخرة وسحبها الي البر الغربي لنهر النيل وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث من المقرر أن تستأنف الباخرة رحلتها في نهر النيل عقب انتهاء أعمال سحبها والاطمئنان علي ركابها وطاقمها.

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الإنقاذ النهري قوات الإنقاذ النهري محافظة المنيا غرق سفينة باخرة نيلية الباخرة سنوستا
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