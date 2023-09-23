الكشف المجاني علي 1065 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية بشتامي بالشهداء

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء ، والتي استمرت على مدار يومين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1065) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل (180) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل (96) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (24) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (11) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح ، ومرض السكري عند الأطفال .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية ، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .