تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، افتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص اليوم السبت معرض «أهلا مدارس»، بقرية أبوقرقاص البلد لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30 % إلى40%.
وعلى صعيد آخر، تفقد رئيس المركز، أعمال صيانة وتجهيزات المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد بقرية اتليدم بإشراف الإدارة التعليمية بأبوقرقاص، حيث أكد رئيس المركز على صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الملاعب بكل المدارس، ورفع كافة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار.
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افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا
تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، افتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص اليوم السبت معرض «أهلا مدارس»، بقرية أبوقرقاص البلد لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30 % إلى40%.