جامعة حلوان الأهلية تعلن مواعيد اليوم التعريفي للطلاب المقيدين بعدد من الكليات

اعلنت جامعة حلوان الأهلية عن مواعيد اليوم التعريفي للطلاب المقيدين في كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات كما يلي:

برمجيات الإنسان الآلي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤، ومنعا للتكدس تم تقسيم الطلاب حيث أن من الحروف (ا)الى (ع) يكون خلال الموعد من الساعة ٩-١١، ومن الحروف (ف) الى (ي) يكون موعدهم من الساعة ١١-١ وذلك بمدرج واحد فى الدور الثانى مبنى كلية الهندسة (١).



أما برمجيات الوسائط المتعددة يكون اليوم التعريفي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤، لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج من الساعة ١-٣، وذلك بمدرج واحد فى الدور الثانى مبنى كلية الهندسة (١). برنامج علوم البيانات يكون اليوم التعريفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥، وتم تقسيم الطلاب حيث أن من الحروف (ا) إلي (ع) يكون خلال الموعد من الساعة ٩-١١، ومن الحروف (ف) الى (ي) يكون موعدهم من الساعة ١١-١ وذلك بمدرج واحد فى الدور الثانى مبنى كلية الهندسة (١).

كما أعلنت الجامعة عن اليوم التعريفي للطلاب المقيدين في كلية العلوم ببرنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية وفقا للتالى:

الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤، من حرف (أ) إلى حرف (ج).

الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥، من حرف (ح) الى حرف (س).

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦، من حرف (ش) إلى حرف (ل).

الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧، حرف (م).

الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١، من حرف (ن) إلى حرف (ي).

وذلك فى تمام الساعة من ۱۲:۱۰، بمدرج (۳) في الدور الثالث مبنى كلية الهندسة (١).

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، إن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تقدم دعمًا كاملًا لتطوير العملية التعليمية، وهذا هو الهدف الأساسي وراء إنشاء الجامعات الأهلية.

واوضح رئيس الجامعة أنه يتم بدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة التي تسعى لإعداد خريج متميز لديه القدرة التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل يكمن في استثمار الكوادر البشرية، حيث تعتبر هؤلاء الكوادر الأساس في عملية البناء والتنمية، وهم الذين يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.