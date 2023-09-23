النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار

أجرت النيابة الإدارية بالخانكة الجمعة الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس - صباح يوم أمس الجمعة- مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار - مدير النيابة الإدارية بالخانكة - فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار عبد اللطيف السمَّان - رئيس النيابة، والمستشار أحمد مسعد والمستشار مصطفى ممدوح - وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.

هذا وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، وأنه مشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ مما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.

حيث تولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر المستشار عبد اللطيف السمان – رئيس النيابة- الآتي:

١) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وكذا بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.

٢) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة.

وجاري استكمال التحقيقات.

