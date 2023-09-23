"الزيادة بأثر رجعي".. التأمينات تكشف موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "تكلفة تقرير المنحة الجديدة التي تقدر بنحو 300 جنيه شهريا تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ففي العام الماضي كل من كان يصرف معاشا تقرر له 300 جنيه زيادة وصرفها وأصبحت موجودة في معاشه الآن، وفي هذا العام سنقوم بزيادة 300 جنيه أخرى".

وأكد، أنه في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014 كان حجم المعاشات 86.5 مليار جنيه، لكن في 30 يونيو 2023 تم صرف معاشات قدرها 340 مليار جنيه.