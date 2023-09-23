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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«الشباب السعودي» يعرض على كولر ضعف راتبه في الأهلي

كولر
كولر
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كشف مصدر مقرب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تفاصيل دقيقة في عرض نادي الشباب السعودي الى المدرب السويسري للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة. 

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن المدير الفني السويسري تلقى عرضا من الشباب لتدريبه فريقه الكروي مقابل ٤ ملايين دولار سنويا وقد يزيد إلى خمسة ملايين دولار، وهو ما يعني ضعف راتبه في الأهلي.

ويهدد نادي الشباب السعودي استمرار السويسري كولر في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في الفترة المقبلة، بعدما تواصل مسئولو النادي السعودي مع دينو لامبرتي، وكيل أعمال كولر لمعرفة موقف المدرب السويسري من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ولا تزال الأمور غامضة حتى الآن، ولم يبدي المدير الفني موافقة رسمية أو رفض رسمي على العرض حتى الآن. 

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