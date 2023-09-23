خبير اقتصادي: المشروعات القومية في مصر ضرورة حتمية بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية في مصر كانت ضرورة حتمية بسبب الزيادة السكانية، وشهدنا عملية بناء قوية في آخر 8 سنوات ومشروعات قومية واستثمارات بتكلفة بـ8 تريليونات جنيه.

وأضاف “غنيم” خلال حوار له عبر برنامج “8 الصبح” والمذاع علي فضائية "dmc"، أن الزيادة السكانية مع تدهور الخدمات الطرق والنقل والمواصلات كانت تطالب المشروعات القومية من الطرق والكباري، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود الشعب لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر زودت شبكة الطرق بـ 7 آلاف كليو متر ورفعت كفاءة 10 آلاف كليو متر من الطرق، وإنشاء أكثر من ألف كباي وأنفاق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر منطقة جاذبة للاستثمارات سواء الأجنبي أو المحلي، والاستثمار هو الطريق الوحيد للنمو الاقتصادي والتنمية.

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