كولر يستقر على استبعاد بيرسي تاو من مباراة سان جورج

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو، من مواجهة سان جورج الإثيوبي.

ويرغب كولر، في منح بيرسي تاو راحة أمام سان جورج خوفًا من تفاقم إصابته بعد إصابته بكدمة شديدة في العضلة الأمامية، في مواجهة المصري البورسعيدي.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، المقرر لها في السابعة مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتخطى سان جورج في دور الـ64، منافسه كمكم من زنزيبار، بنتيجة 3-1 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ليواجه الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.