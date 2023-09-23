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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: 27 هجومًا روسيًا على زابوروجيا

زابوروجيا
زابوروجيا
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم السبت، أن امرأة لقت حتفها جراء 27 هجومًا عسكريًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال مالاشكو في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" خلال يوم أمس، نفذ الروس 86 غارة على 27 بلدة، وقُتل مواطن يبلغ من العمر 82 عامًا من سكان أوريكيف بنيران المدفعية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن أراضي بلدات هوليايبول وأوريخيف وزاليزنيتشن ونوفوداريفكو وليفادني ومالينيفكا وبيلوهريا وستيبنوهيرسك وكاميسكي ومالي شيرباكي وبياتيخاتكي، بالإضافة إلى بلدات وقرى أخرى تقع على خط النار، تعرضت إلى 72 ضربة مدفعية روسية.

وأوضح مالاشكو أنه تم تقديم ثمانية وعشرين بلاغًا عن تدمير المباني السكنية والمباني الملحقة ومرافق البنية التحتية جراء الهجمات الأخيرة.

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أوكرانيا زابوروجيا
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