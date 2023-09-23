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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات يد الأهلي يواجهن سبورتنج في بطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي
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يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بنادي الأهلي، فريق سبورتنج اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة المنطقة.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من  خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة أمس أمام فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-24، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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