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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موسكو تعلق نقل الركاب في خليج سيفاستوبول

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي
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قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي على المدينة وأسقطت صواريخ في منطقة سوخار نايا بالكا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار حاكم “سيفاستوبول” إلى سقوط حطام صاروخي على مرفأ منطقة سوخار نايا بالكا، موضحًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، فيما طلب من السكان الموجودين في المنطقة التزام الهدوء، منوهًا بأنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

وتعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي، أمس الجمعة، لضربة صاروخية أوكرانية.

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وزير الدفاع في تايوان الأنشطة العسكرية الصينية هجوم صاروخي الجوية الروسية خليج سيفاستوبول
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