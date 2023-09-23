موسكو تعلق نقل الركاب في خليج سيفاستوبول

قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي على المدينة وأسقطت صواريخ في منطقة سوخار نايا بالكا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار حاكم “سيفاستوبول” إلى سقوط حطام صاروخي على مرفأ منطقة سوخار نايا بالكا، موضحًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، فيما طلب من السكان الموجودين في المنطقة التزام الهدوء، منوهًا بأنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

وتعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي، أمس الجمعة، لضربة صاروخية أوكرانية.