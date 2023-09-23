برلماني يضع روشتة لإنجاح العام الدراسي الجديد

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة إعطاء أولوية قصوى لعدد من الملفات المهمة مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى فى مقدمتها ملف أزمة عجز المعلمين الذى يمثل صداعًا فى رأس المصريين قبل المعلمين والقطاع التعليمى نفسه خاصة أن الأزمة تؤثر على الجميع من طلاب وأولياء أمور كون التعليم إحدى ركائز نهضة المجتمع المصرى الأساسية.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم: لقد عانت المدارس بجميع مراحلها التعليمية من عجز المعلمين الذى أثر سلبيًا على جودة العملية التعليمية وأحدث حالة من التخبط داخل المدارس خلال السنوات الماضية حيث تخطى عجز المعلمين فى المدارس 250 ألف معلم مشيدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل أزمة المعلمين من خلال إطلاق مسابقة الـ150 ألف معلم وسوف يستلم العمل الـ30 ألف معلم الفائزين بالدفعة الأولى مع بداية العام الدراسى الجديد 2024.

وطالب النائب سيد حنفى طه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعطاء أولوية قصوى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التى أصبحت بمثابة تعليم موازى لدرجة أن تلاميذ الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة هجروا المدارس وأصبحت مدارسهم داخل السناتر التعليمية التى انتشرت وللأسف الشديد داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب سيد حنفى طه بضرورة العمل على التطوير والتحديث الحقيقيين للمناهج التعليمية بعد أن ترك التلاميذ الكتب المدرسية واتجهوا إلى شراء الكتب الخارجية التى أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية وأصبحت أسعارها لا رقيب عليها وتعدى سعر بعض الكتب الخارجية حاجز الـ300 جنيه مطالبًا من الوزارة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل اعتماد التلاميذ على كتب الوزارة وعدم الاتجاه الى شراء الكتب الخارجية مع ضرورة إعطاء الوزارة أكبر اهتمام لتطوير وتحديث التعليم الفنى والتوسع فى انشاء المدارس التكنولوجية مع ربط التعليم الفنى والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مؤكدًا الاهمية الكبيرة لدور القطاع الخاص والمجتمع الصناعى فى هذا الملف.

كما أكد النائب سيد طه حنفى الأهمية الكبيرة لدور القطاع الوطنى الخاص فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية مطالبًا من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الخاص فى التعليم لأنه بدون القطاع الخاص فى هذا المجال تحديدًا سوف تزداد وتتفاقم المشكلات والأزمات التعليمية فى ومقدمتها الارتفاعات الكبيرة فى الكثافة الطلابية وملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وغيرها.

وأوضح النائب سيد حنفى طه أن نجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حسم هذه الملفات يكفل تحقيق النجاح للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة دعم ومساندة جميع المؤسسات بالدولة للوزارة فى هذه الملفات.

وجدد النائب سيد حنفى طه اقتراحه بجعل مادة الدين مادة أساسية لترسيخ مبادئ الاخلاق والقيم الدينية لدى تلاميذ المدارس، مطالبًا باعطاء أكبر اهتمام لعودة هيبة المعلم باعتبارها العصب الحقيقى لإصلاح وتحديث وتطوير المنظومة التعليمية.