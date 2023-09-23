تحرك برلماني عاجل لوضع ميثاق شرف للرياضة بعد انطلاق الدورى المصري

طالب النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل عودة الانضباط والاخلاق والقيم الرياضية داخل مختلف الملاعب والاندية الرياضية فى مختلف المسابقات والبطولات الرياضة بصفة عامة ومسابقات كرة القدم بصفة خاصة بعد بدء ماراثون الدورى العام لكرة القدم " دورى النيل " مؤكدًا أن التصرفات غير الاخلاقية التى يقوم بها العديد من لاعبى كرة القدم والاجهزة الفنية والادارية خلال مسابقات الدورى العام لكرة القدم تسيئ للرياضة المصرية وجماهير كرة القدم.

كما طالب " شمس الدين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بوضع ميثاق شرف رياضى يلتزم به جميع اللاعبين والاندية الرياضية والجماهير مؤكدًا على ضرورة تطبيق أشد العقوبات ضد كل من يسئ للرياضة المصرية.

وقال النائب السيد شمس الدين: إننا شاهدنا مباريات العديد من المسابقات العالمية فى مباريات كرة القدم وللاسف الشديد لانرى ما نراه داخل الملاعب المصرية وفى مدرجات الجماهير التى تشجيع الاندية الرياضية سواء داخل الملاعب وخارجها مؤكدًا أن السبب فى استمرار الظواهر السلبية والسيئة داخل الملاعب الرياضية يرجع الى عدم تطبيق القانون ضد كل من يرتكبون المخالفات سواء كانوا من اللاعبين او الاجهزة الفنية والادارية او مجالس ادارات الاندية الرياضية او حتى الجماهير.

ووجه النائب السيد شمس الدين عدة تساؤلات الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا: " يامعالى الوزير هل سيادتك راض عما يدور من مخالفات صارخة فى سلوك اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية داخل الملاعب الرياضية ؟.. واذا كنت سيادتك غير راض فلماذا لم تتحرك ؟ خاصة أنه لا وجود لاتحاد كرة القدم وكأن هذه المؤسسة غير مسئولة عما يدور من مخالفات داخل الكرة المصرية.. يامعالى الوزير هل نحن فى حاجة الى تعديلات جديدة فى قانون الرياضة ؟ " مطالبًا من الدكتور أشرف صبحي الرد كتابة على سؤاله.