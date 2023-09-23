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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تشارك في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة باليونان

الاتحاد المصري للمواي
الاتحاد المصري للمواي تاي
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أكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة «MMA» في اليونان والتي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل.

وكشف رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة «MMA» أن اللجنة العليا للعبة قررت المشاركة لأول مرة في فعاليات بطولة العالم بشكل رسمي.

وتابع أن مشاركة الفراعنة في بطولة العالم للشباب تعد خطوة إيجابية لعناصر المنتخب الوطني من أجل استمرار احتلال المراكز الأولى في البطولات الدولية.

من جانبه قال محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للمواي تاي، إن المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة «MMA» يخوض معسكرا من أجل الاستعداد الجيد للمنافسة المرتقبة ورفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين من أجل الوصول إلى المراكز الأولى في المنافسات التي تشهد قوة وإثارة بين الدول المنافسة.

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محمود سعيد محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الاتحاد المصري للمواي تاي
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