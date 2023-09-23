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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول8 آلاف و552 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 552 شاحنة و162 سيارة ، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 391 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع ، 161 شاحنة  و90 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 592 راكب بموانيها .
 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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