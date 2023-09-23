سلاف فواخرجي: إذا سمعت لهجة مصرية في شوارع الشام قلبك ينبض

أكدت الفنانة سلاف فواخرجي انه يوجد علاقة قوية بين مصر وسوريا، لدرجة انك اذا سمعت لهجة مصرية في شوارع الشام قلبك بينبض، فالسينما العربية عندنا هي مصر، فهم أهل المهنة والوطن العربي كله تربى على الأعمال المصرية ونعرف الشوارع والاكلات قبل المجئ إليها.

واضافت خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب: عمري ما شعرت في مصر بالغربة، فنحن في مصر نشعر بالحميمية، ولا مرة نشعر فيها بغربة، ولا اقول ذلك لاني متواجدة هنا، لان من يعرفني يعرف اني لا اجامل في مثل تلك المواقف، فهنا اهل الفن والصناعة، وكان يوجد تخوف من الدخول وسط كل هؤلاء الكوكبة من النجوم، لكني وجدت حفاوة ومحبة كبيرة من الجميع.

تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.