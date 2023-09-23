كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة سانت جورج

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سانت جورج الأثيوبي غدا الأحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سانت جورج الأثيوبي غدا في افتتاح مشوار الفريق لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سانت جورج الاثيوبي غدا الأحد.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة سانت جورج الاثيوبي غدا الأحد في دور ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب خوض مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل النادي الأهلي تدريباته أمس على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2023-2024.

وبدأ المران بتدريبات بدنية قبل أن يتم عمل تدريبات بالكرة بواسطة كارلوس بيرنيجير مساعد مارسيل كولر شارك فيه أكرم توفيق العائد من الإصابة وكذلك باقي اللاعبين ومن المقرر أن يعود ثلاثي الأهلي الشحات وكهربا وصلاح محسن ليصبحوا جاهزين للمشاركة في المباراة.