"مبادئ فن الكاريكاتير".. ورشة مجانية بمكتبة مصر بدمنهور

تقيم مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مبادرة "الكاريكاتير للجميع"، التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، لأول مرة بدمنهور بتوجيهات ورعاية من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضمن فعاليات وأنشطة معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور.



وأشار أحمد هواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور إلى أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تولي فن الكاريكاتير أهمية خاصة، حيث أعلنت منذ أسبوعين على صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن إقامة ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير لأبناء محافظة البحيرة ورواد معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة.



وتابع هواش، يحاضر في الورشة لمدة خمسة أيام الفنان عماد عبدالمقصود رئيس قسم الكاريكاتير ونائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي مؤسس ومدير مبادرة "الكاريكاتير للجميع"، وتتضمن محاور الورشة التعريف بتاريخ فن الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وتدريب الحضور في الورشة على مبادئ الرسم والبورتريه الكاريكاتيري.



وأوضح الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، أن الورشة تنظمها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مبادرة "الكاريكاتير للجميع"، التي أطلقتها مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، في شهر أبريل عام 2021، بهدف دعم ورعاية الموهوبين في مجال الكاريكاتير، من خلال إقامة العديد من الورش المجانية، وتعتبر هذه الورشة أول ورشة للمبادرة خارج نطاق القاهرة والجيزة.



وعن برنامج الورشة قال الصاوي: تستمر الورشة لمدة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميًا من السادسة وحتى الثامنة مساءً، ومن المقرر إقامة معرض لنتاج الورشة يوم 30 سبتمبر؛ يضم نتاج الورشة، ومجموعة من الرسوم والبورتريهات الكاريكاتيرية للفنان: عماد عبدالمقصود، كما يعرض "مشروع ذاكرة الكاريكاتير"، ولأول مرة مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة عن نصر أكتوبر وأبطاله لرواد فن الكاريكاتير المصري ومنهم: صاروخان، رخا، طوغان، زهدي العدوي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، حجازي، مصطفى حسين، ومن جيل الشباب، أحمد سمير فريد، وسام خليل، ثروت مرتضى، هاني عبدالجواد، أحمد الدندراوي، أحمد منصور، عمر صديق، مروة إبراهيم، إسلام زكي؛ وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.