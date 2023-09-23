محمد ثروت يروج لفيلم سكر "استعدوا للانضمام"

أعلن الفنان محمد ثروت عن موعد طرح فيلم "سكر"، بدور العرض السينمائى يوم ١٢ أكتوبر المقبل، للمشاركة فى الموسم السينمائى الحالى.

وعلق على الفيلم فى منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لفيلمه قائلًا "انضم إلى سكّر وأصدقائها، استعد لمشاهدة العرض الدعائي الأول لأضخم الأعمال الموسيقيّة في العالم العربي،فيلم”سُكّر“حصريًا في السينما ١٢ أكتوبر".

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال والشباب، بأحد دور الأيتام يتعاونون سويا لمواجهة الظروف الصعبة بالدار والمعاملة السيئة من الإدارة، ويخططون ويحلمون بمستقبل كل منهم بشكل أفضل، الفيلم بطولة ماجده ذكى، محمد ثروت، معتز هشام، ياسمين العبد، حلا الترك، ريهام الشنوانى، والإخراج تامر المهدى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم "اتنين للإيجار"، بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ميريهان حسين، محمد لطفى، ناهد السباعي والإخراج شادى على.