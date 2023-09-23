انطلاق بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه المؤهلة للجمهورية

انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه الرسمية للموسم الرياضي 2023/2024، والمؤهلة لبطولة الجمهورية، وتستضيفها الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ، وتقام البطولة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محاف جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد الدهراوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالتنسيق مع مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة المستشار محمود متولي.

في سياق آخر اختتمت مساء أمس الجمعة فعاليات سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 400 متسابق من30 دولة عربية وأوروبية، وسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجوائز للفائزين، وذلك بحضور القنصل العام الفرنسي اولڤييه لو فان كاسيو بمشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية، على رأسهم مصر، وبحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة،واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

السباق انطلق صباح اليوم بعدة مراحل مختلفة بمشاركة 400 متسابق.

ويشار الي ان سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات على أربع مراحل؛ الأولى لمسافة 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، والثانية لمسافة 96 كيلومتر بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة، وسباق 40 كيلو متر بطريق السلام شرم الشيخ، بمشاركة 90 متسابقا ومتسابقة، وسباق 6 كيلو مترات عائلات داخل مدينة شرم الشيخ ويشارك فيه 70 متسابقا ومتسابقة بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة من 30 دولة منهم .مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا.

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