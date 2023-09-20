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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الحرب الروسية على أوكرانيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

بلينكن
بلينكن
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قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم، إن الحرب التي تخوضها روسيا على أوكرانيا تسببت في تمزيق ميثاق الأمم المتحدة.

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجانب الأوكراني في مواجهة التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على ضرورة أن تتوقف موسكو عن التهديدات النووية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أمريكا والغرب يتعمدون تأجيج الصراعات في المجتمع الدولي.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد التدخل في شؤون دول العالم لتحقيق مصالحها الشخصية.

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