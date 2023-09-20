فوز ثمين لبلدية المحلة على حساب المقاولون العرب بالجولة الأولى للدوري

حقق فريق بلدية المحلة، فوز ثمين على حساب فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0 ، وذلك باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على استاد الجبل الأخضر، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف بلدية المحلة الأول اللاعب عبدالرحمن جمال في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول وذلك من ركلة جزاء .

فرحة لاعب البلدية بالهدف الأول في شباك المقاولون

وفي الشوط الثاني سجل حسام أشرف هدف بلدية المحلة الثاني بالدقيقة 75 من عمر اللقاء ليقضي على آمال المقاولون العرب في العودة للقاء، ويحقق البلدية فوز مهم في افتتاح مبارياته بالدوري ومن خارج ملعبه .

بدأ المقاولون لقاء اليوم بتشكيل يضم، محمود ابوالسعود، أمير عابد، لؤي وائل، عربي بدر، أحمد فوزي، محمد سالم، عبدالرحمن جبنة، عمرو مرعي، أحمد علاء، زيا فرج، جوزيف أوشايا .

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني.

خط الهجوم: عبدالرحمن جمال سمانة- عبدالناصر ديماريا- حسام أشرف.

الفوز رفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 3 في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المقاولون في المركز السادس عشر بدون نقاط .