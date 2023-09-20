استعدادًا للعام الدراسي.. حملات نظافة بمحيط المدارس بمركز مطاي

تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، شن حملات النظافة بالقري والاحياء خاصة داخل وخارج المدارس والمعاهد الأزهرية.

جاء ذلك في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة مطاي للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إضافة لمتابعة حالة المرافق العامة ودوارت المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس، وغسيل خزانات المياه، وتهذيب وتقليم الاشجار، ومنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة المرورية، باشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز.

وكان رئيس المركز قد وجه رؤساء القرى والاحياء بمتابعة حملات النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجميعها والاهتمام بالنظافة حول المدارس وصيانه كشافات الاعمده خاصه حول المدارس والتعاون مع الادارة التعليمية والجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد .

وفي هذا السياق تابع ربيع عبد الحليم رئيس مجلس قروي بردنوها استعدادات المدارس بقريه بردنوها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتمكنت اداره الكهرباء بقريه منبال من صيانه كشافات الاعمده بجوار المدارس والتأكد من سلامتها بحضور عادل عبد الوهاب رئيس القرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بشن حملات نظافة داخل وخارج المدارس وحول الأسوار، وتطهير وتعقيم المدارس، ومراجعة كل الاستعدادات،لبدء العام الدراسي الجديد ومنع الباعة الجائلين من الوجود أمام المدارس.

FB_IMG_1695231682808

FB_IMG_1695231679768

FB_IMG_1695231671350

FB_IMG_1695231668604

FB_IMG_1695231653293

FB_IMG_1695231650462

FB_IMG_1695231647719